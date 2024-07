Morata Milan: cresce la fiducia di Furlani per il sì dello spagnolo. Le ULTIMISSIME sul numero 9 rossonero

È Alvaro Morata l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan ora. Perso Joshua Zirkzee, che andrà al Manchester United, ora gli sforzi della dirigenza si concentreranno sull’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid.

Come riferito da Antonio Vitiello su X, in casa rossonera è in crescita la fiducia di ricevere il sì del centravanti ex Juventus.