Morata Milan, il digiuno di gol non è un’ossessione: per Fonseca è fondamentale, con l’Empoli giocherà lui

Morata Milan, il digiuno di gol non è un’ossessione: per Fonseca è fondamentale anche se non segna da 2 mesi in Serie A, con l’Empoli giocherà lui

Morata non segna in Serie A da 2 mesi, cioè dal gol al Lecce del 27 settembre. Domani l’attaccante tornerà titolare contro l’Empoli con l’obiettivo di interrompere un digiuno di gol che, come scrive Tuttosport, non sta comunque vivendo come un’ossessione.

Fonseca considera Morata come un giocatore fondamentale, l’uomo a cui affidarsi nei momenti cruciali e la certezza dell’attacco del Milan anche per il modo di giocare insieme ai centrocampisti. Il gol gli manca e San Siro lo aspetta, ma lo spagnolo sa che il bene della squadra viene prima di quello personale. Il segnale all’Empoli, comunque, è lanciato: Morata ha voglia di tornare ad esultare.