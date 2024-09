Morata Milan, il DATO fa SOGNARE i tifosi! C’entra l’Inter, nerazzurri AVVISATI

Morata-Milan, il dato sull’attaccante spagnolo fa sognare i tifosi: c’entra l’Inter, nerazzurri di Simone Inzaghi avvisati

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata, attaccante del Milan attualmente fuori per infortunio, si candida ad essere uno dei grandi protagonisti del derby del prossimo 22 settembre:

PAROLE – «Milan, Morata punta il derby. E il passato parla chiaro: per l’Inter è come la kryptonite. Alvaro andrà in panchina con il Venezia al rientro dalla sosta, per poi essere al top contro i nerazzurri, che cinque mesi fa ha eliminato in Champions League».