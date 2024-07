Morata Milan, Damiani PERPLESSO: «In Italia non mi convince perchè...». Poi SMORZA i toni su Camarda

Morata-Milan, Oscar Damiani, noto procuratore, ha commentato il possibile arrivo dello spagnolo in rossonero

Intervistato da TMW Radio, Oscar Damiani, noto procuratore, ha commentato così il possibile arrivo di Morata nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Morata è un buonissimo giocatore, gli manca forse un po’ di grinta. Per il campionato italiano mi piace un po’ meno, mentre per il campionato spagnolo è perfetto. Ha chiaramente però dimostrato in passato di essere un giocatore idoneo. Cosa manca? Un centrale e un elemento sulla fascia ci vorrebbero, anche se per comprare giocatori importanti servono soldi. Moncada ed Ibrahimovic ne capiscono di calcio, sapranno muoversi bene, ma bisognerà vedere che budget ci sarà. Camarda? Camarda è talmente giovane che è presto per parlare di prima squadra, mentre sarebbe ideale farlo giocare nell’Under 23. Ha delle doti straordinarie, ma non dimentichiamoci che è un 2008. A me Maldini piace molto, ha forza e fisico e si sa inserire. Un passaggio al Monza potrebbe essere un positivo per lui . Leao invece è genio e sregolatezza, ha bisogno di trovare più continuità».