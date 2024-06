Morata Milan, l’attaccante ESCE allo scoperto: «Non so se resterò all’Atletico Madrid, mi hanno contattato tanti club»

L’attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola, Alvaro Morata, accostato anche al Milan, ha parlato del suo futuro

Arrivano delle ulteriori dichiarazioni rilasciate da Alvaro Morata ai microfoni di El Chiringuito, stavolta particolarmente interessanti per gli uomini del calciomercato Milan che già da tempo lo hanno messo nel mirino e seguito come potenziale colpo in attacco già dalla scorsa stagione. Il centravanti spagnolo nelle scorse settimane aveva manifestato un certo malumore per il clima che respira all’Atletico Madrid e il desiderio di tornare in Italia, anche per questioni familiari.

PAROLE – «Non so se resterò all’Atletico Madrid. Ho ricevuto messaggi da tanti nel club, ma non dal Cholo. Conosco benissimo Simeone, se non avesse contato su di me mi avrebbe chiamato».