Morata Milan, l’Atletico Madrid fissa le condizioni: partirà solo in un caso. Le ultime sul possibile affare

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Alvaro Morata, giocatore seguito con grande attenzione da molti club italiani tra cui il Milan.

L’Atletico Madrid ha dettato le condizioni per una sua partenza. Il giocatore non lascerà la Spagna se non attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Una richiesta che potrebbe frenare molti club.