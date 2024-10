Morata Milan, la rivelazione: così l’attaccante ha scelto di lasciare l’Atletico Madrid

Morata Milan, svelato il motivo che ha spinto l’attaccante a lasciare l’Atletico Madrid. Il retroscena sull’addio dello spagnolo

Morata al programma radiofonico Herrera en Cope ha svelato il motivo che l’ha spinto di lasciare l’Atletico Madrid fino ad accettare la corte del Milan.

ADDIO ALL’ATLETICO MADRID – «All’inizio pensavo di restare all’Atletico, avevo una gran voglia. Mi sono reso conto che le cose non andavano quando in una intervista ho detto che non sapevo se sarei rimasto in nazionale per questione d’età e di altre cose extra calcio. È successo un casino e li ho pensato che in Italia sarebbe andata diversamente».

