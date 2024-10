Morata confessa: «Ho rischiato di smettere di giocare!». Clamorosa rivelazione, ammissione choc dello spagnolo

Morata Milan, le parole dell’attaccante rossonero lasciano tutti di sasso. Il bomber ha infatti annunciato di aver pensato al ritiro

Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha rilasciato una clamorosa dichiarazione in un’intervista al programma radiofonico Herrera en Cope. Di seguito le sue parole.

ADDIO ALL’ATLETICO MADRID – «All’inizio pensavo di restare all’Atletico, avevo una gran voglia. Mi sono reso conto che le cose non andavano quando in una intervista ho detto che non sapevo se sarei rimasto in nazionale per questione d’età e di altre cose extra calcio. È successo un casino e li ho pensato che in Italia sarebbe andata diversamente».

PENSIERI SUL RITIRO – «Appena tre mesi prima dell’Europeo non ero nemmeno sicuro di poter tornare a giocare una partita. Non sapevo ciò che mi succedeva, è stato un momento delicato e complicato, perché ti rendi conto che ciò che più ti piace nella vita diventa ciò che più odi»