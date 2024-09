Morata o Abraham TITOLARE in Milan Venezia? Fonseca va verso questa DECISIONE. Cosa filtra sulla scelta per l’attacco

Morata sta recuperando dall’infortunio rimediato dopo il match del Torino e non è al 100%- Fonseca, per questo motivo, in Milan Venezia di sabato 14 settembre dovrebbe dare ad Abraham una chance da titolare.

A riferirlo è Manuele Baiocchini a Sky Sport spiegando che l’allenatore convocherà lo spagnolo e forse lo farà entrare a partita in corsa per iniziare a prepararlo per Liverpool e Inter. Al contempo Fonseca si aspetta molto da Abraham.