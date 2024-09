Morata ha CONQUISTATO il Milan! Lui è l’ARMA in più di Fonseca: con queste due qualità GUIDA l’attacco rossonero

Come riporta il QS – Quotidiano Sportivo, Alvaro Morata ha conquistato il Milan: sue le chiavi del reparto offensivo rossonero! Lo spagnolo è l’arma in più che Paulo Fonseca necessitava. Non solo tanta esperienza, l’ex Juve porta in campo due qualità in particolare che giovano i rossoneri: personalità e carisma.

Le parole che si possono leggere sulle colonne del giornale: «Fonseca incorona l’attaccante spagnolo: ‘Con la sua energia contagia la squadra'”. Grande impatto del centravanti spagnolo nel mondo milanista: più che con i gol – comunque già due – con la personalità e il carisma con cui sta guidando la squadra da nuovo arrivato, mai con supponenza ma sempre con umiltà ed esempio».