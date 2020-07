Morace: «Il Milan è la formazione più in forma del campionato»

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha parlato dei risultati ottenuto dai rossoneri con Stefano Pioli

Carolina Morace, ex allenatrice del Milan Femminile, ha parlato dei risultati ottenuto dai rossoneri con Stefano Pioli. Ecco le sue parole nel corso di un’intervista per Sky Sport: «Nella classifica post-Covid, il Milan è primo insieme all’Atalanta, ma ha segnato più gol dei nerazzurri. E’ certamente la formazione più in forma del campionato. Il Sassuolo però sempre pericolosa, è ben messa in campo e quindi mi aspetto una bella partita. Pioli e De Zerbi pensano sempre a segnare» ha dichiarato la Morace.