Christian Brocchi presto non sarà più ufficialmente l’allenatore del Monza, intesa sulla risoluzione contrattuale

Christian Brocchi presto non sarà più ufficialmente l’allenatore del Monza, il tecnico ex Milan ha fallito in questa stagione la promozione in Serie A uscendo in semifinale playoff per mano del Venezia.

Raggiunta l’intesa sulla risoluzione del contratto tra la dirigenza brianzola e Brocchi che lascerà dunque il club, riporta Alfredo Pedullà.