Monza, Balotelli show davanti a Lotito: doppietta per Super Mario

Monza, Mario Balotelli con una doppietta permette al Monza di sbancare Salerno davanti agli occhi di Claudio Lotito in tribuna

Con una doppietta Mario Balotelli alimenta i sogni promozione diretta in Serie A del Monza di Brocchi che batte 2-1 la Salernitana in Campania e ipoteca tre punti fondamentali per la corsa alla Serie A. Decisivo per la vittoria dei brianzoli un Super Mario autore di una doppietta in 10 minuti.

L’ex Milan aveva cominciato il match dalla panchina subentrando al minuto 79′, che impatto! Il tutto sotto lo sguardo di Claudio Lotito, presidente della Salernitana oltre che della Lazio.