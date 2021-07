Montolivo: «Anche io come Locatelli me ne sarei andato dal Milan»

Nel corso di un’intervista sulle pagine di Tuttosport, Riccardo Montolivo ha parlato dell’addio di Locatelli al Milan e del suo passaggio al Sassuolo

«Via dal Milan? Io avrei fatto la stessa cosa. Lui al Milan non aveva la fiducia necessaria per emergere, era diventato sacrificabile e quindi l’hanno venduto. Un male necessario per la sua maturazione, perché probabilmente al Milan non sarebbe diventato quello che Manuel è oggi. Il rammarico per il Milan è stato quello di non cautelarsi non qualche formula che poteva tenerlo legato ai rossoneri».