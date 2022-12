Mondiali, Leao KO con il Portogallo: fa festa la Corea del Sud

Il Portogallo di Rafael Leao cade nell’ultima gara dei gironi dei Mondiali in Qatar. Fa festa la Corea del Sud di Son

Nella terza giornata dei Mondiali in Qatar, il Portogallo cade contro la Corea del Sud. Al vantaggio lusitano di Horta la formazione di Bento risponde con il pareggio di Kim e il gol nel finale di Hwang. La squadra di Santos passa comunque come prima del girone insieme agli asiatici, che si guadagnano il secondo posto.

Per Rafael Leao solo una mezz’ora in campo. Il rossonero entra al 65′ al posto di Andrè Silva, ma per lui pochi spunti.