Domani l’Italia femminile scenderà in campo per la seconda giornata del Mondiale contro la Svezia. Sarà derby rossonero

in campo quasi sicuramente ci sarà Asllani, poi resta da vedere se Giuliani e Cernoia saranno titolari, o comunque in ogni caso potrebbero entrare a gara in corso soprattutto la seconda.