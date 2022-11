Polonia e Argentina passano la fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Eliminato il Messico, per differenza reti, e l’Arabia Saudita

Dal Gruppo C dei Mondiali in Qatar passano il turno Argentina e Polonia. La squadra di Scaloni batte i biancorossi per 2-0 con i gol di McAllister e Alvarez. Lewandowski &Co ottengono lo stesso la qualificazione grazie al risultato dell’altro match, dove il Messico non va oltre il 2-1 con l’Arabia Saudita e viene eliminato per differenza reti.

La classifica finale del girone:

Argentina 6 pt. (+3)

Polonia 4 pt. (0)

Messico 4 pt. (-1)

Arabia Saudita 3 pt. (-2)