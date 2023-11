Mondiale per club: cosa serve al Milan per qualificarsi per la rassegna iridata. La situazione e le ultime sui sue posti per la competizioni

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ha lanciato l’Inter anche verso il Mondiale per Club 2025.

L’Italia ha a disposizione un altro posto per la rassegna iridata, posto che, ora come ora, spetterebbe alla Juventus, ma Milan e Napoli possono attentare a questa situazione andando più avanti possibile in Europa e guadagnando punti sui bianconeri.