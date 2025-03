Moncada Milan, due le ipotesi per l’attuale DT rossonero! Una lascia di stucco. Ultime

Condividi via email

Moncada Milan, l’attuale DT rossonero ha sul tavolo due opzioni per il futuro con l’imminente arrivo di un Direttore Sportivo

Intervenuto sul proprio profilo di X, Nicolò Schira, noto giornalista esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Moncada, attuale DT del Milan.

PAROLE – «Il Milan firmerà un nuovo direttore sportivo come rivelato un mese fa. Quindi il futuro del direttore tecnico Geoffrey Moncada è in dubbio. Due modi per lui: potrebbe essere retrocesso a Capo degli Scout o potrebbe essere mandato via».