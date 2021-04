Moggi difende McKennie: «In tutte le case oggi ci sono 8 persone»

Luciano Moggi è intervenuto parlando sulla vicenda extracalcistica in merito a McKennie, Dybala e Arthur

Luciano Moggi è intervenuto parlando sulla vicenda extracalcistica in merito a McKennie, Dybala e Arthur. Le dichiarazioni dell’ex Dg della Juventus alla trasmissione Tutti Convocati.

«Se voi andate oggi in qualsiasi casa troverete sicuramente più gente di 7-8 persone. E’ venuta fuori una cosa eclatante perché erano calciatori della Juventus a cena. Io non li avrei messi fuori rosa. Li avrei multati, ma li avrei messi in campo».