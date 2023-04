Infortunio Osimhen, Modugno: «Il Napoli coltiva questa speranza»

Modugno, giornalista di Sky, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Osimhen in vista di Milan-Napoli

Intervenuto a Sky, il giornalista Modugno ha parlato così delle condizioni di Victor Osimhen:

«Si lavora per portare a Milano Osimhen. Oggi ha fatto palestra e corsa, si aspetterà martedì per capire se sarà disponibile mercoledì contro il Milan. 15-20 giorni sono necessari per quel tipo di infortunio, vediamo se il Napoli lo rischierà».