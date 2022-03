Sandro Tonali non si è allenato questa mattina a Milanello a causa di un leggero attacco influenzale: in dubbio per Cagliari

Sandro Tonali è in dubbio per la trasferta di sabato a Cagliari. Il centrocampista del Milan infatti questa mattina a Milanello non si è allenato per un leggero attacco influenzale.

Le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il classe 2000 potrà recuperare almeno per la panchina