MN24 – Spettatori Milan Torino: verso il SOLD OUT a San Siro, il DATO sui biglietti venduti

Prima in casa, i tifosi rispondono. Domani sera il Milan scenderà in campo nel match casalingo contro il Torino. Il vista del match è atteso il sold out a San Siro:

come raccolto dalla redazione di MilanNews24 ad accogliere i rossoneri guidata da Paulo Fonseca nella prima della Serie A 2024-25 contro i granata ci saranno 70mila spettatori.