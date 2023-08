MN24 – Scamacca presto in Italia: il programma dell’ex obiettivo del Milan, ormai prossimo a diventare un giocatore dell’Atalanta

Ormai ci siamo: Gianluca Scamacca è pronto a tornare a giocare nel campionato di Serie A. Non al Milan e nemmeno all’Inter, che in questi ultimi giorni sembrava aver messo le mani sul calciatore: l’attaccante va infatti all’Atalanta.

Come raccolto dalla nostra redazione, il centravanti in arrivo dal West Ham sarà a Roma nel pomeriggio di oggi per sostenere le visite mediche con il club bergamasco.