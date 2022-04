Alessio Romagnoli, capitano del Milan, sarà assente nella gara di questa sera contro il Bologna per un’infiammazione all’adduttore

Come appreso dalla nostra redazione, Alessio Romagnoli sarà out questa sera contro il Bologna per un’infiammazione all’adduttore sinistro.

Il capitano dei rossoneri non sarebbe comunque partito titolare con Pioli pronto a confermare la coppia Tomori-Kalulu.