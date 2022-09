Divock Origi e Ante Rebic hanno svolto oggi un allenamento a parte a Milanello: i due restano in dubbio per la Dinamo Zagabria

Come appreso dalla nostra redazione, Ante Rebic e Divock Origi hanno svolto un allenamento a parte oggi a Milanello.

I due restano dunque in dubbio per la sfida di mercoledì in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Pioli spera di recuperare almeno il belga.