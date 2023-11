MN24 – Milan PSG, rifinitura dei francesi a San Siro – VIDEO

Giornata di vigilia di Milan-PSG: la squadra di Luis Enrique si allena per la classica rifinitura a San Siro, testando il campo

Domani sera andrà in scena a San Siro Milan-PSG, per il quarto turno dei gironi di Champions League. Proprio al Meazza, la squadra di Luis Enrique, si è allenata per la classica rifinitura.

Questo il video dell’allenamento dei francesi.