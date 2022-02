MN24 – Milan, Ibrahimovic si allena a parte: niente rientro in gruppo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zlatan Ibrahimovic ha svolto ancora allenamento personalizzato quest’oggi a Milanello. Per lui lavoro in palestra

Ancora niente rientro in gruppo per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, l’attaccante del Milan ha svolto anche oggi allenamento personalizzato in palestra per recuperare dal problema al tendine d’Achille.

L’obiettivo di Stefano Pioli è poterlo convocare per il match con l’Udinese ed averlo pienamente a disposizione nel derby di Coppa Italia.