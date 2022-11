Come appreso dalla nostra redazione, Matteo Gabbia non sarà a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Fiorentina: le ultime sull’infortunio

Matteo Gabbia non sarà in panchina per la sfida di oggi tra Milan e Fiorentina.

Come appreso dalla nostra redazione, il centrale sarà out per un’infiammazione sovrarotulea.