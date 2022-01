MN24 – Milan femminile: Giacinti-Roma, è quasi fatta, manca un dettaglio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giacinti e il Milan femminile stanno per annunciare un clamoroso divorzio, ecco le ultime sull’ex capitano rossonero, con direzione Roma

Valentina Giacinti e il Milan femminile stanno per annunciare un clamoroso divorzio. L’ex capitano rossonero, come riportato in esclusiva, sarebbero vicino alla Roma, che però stando a quanto appreso sempre dalla nostra redazione MilanNews24.com, non gradirebbe la formula del prestito ma chiederebbe un riscatto definitivo alla scadenza dei sei mesi.

La dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare tutti. In caso contrario resterebbero vigili ma al momento indietro nella corsa Fiorentina e due top club esteri.