MN24 – Milan femminile: due portieri verso l’addio

Milan femminile: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione due portieri della rosa rossoneri sarebbero sul piede di partenza

Mercato in fermento, sia in entrata che in uscita, per il Milan femminile. Sono diversi gli spostamenti che stanno interessando la rosa rossonera durante questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i due portieri Alessia Piazza e Selena Babb sarebbero indirizzate verso l’addio. Sulla prima sono forti gli interessi di Empoli ed Hellas Verona.

Per quanto riguarda invece la seconda, si prospetta un futuro all’estero. Il primo portiere rossonero per la prossima stagione sarà Giuliani, mentre la seconda casella sarà occupata da Korenciova. Ancora da definire l’ultimo slot.