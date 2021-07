MN24 – Milan femminile: colpo dalla Germania, in arrivo Kirschstein

Nuovo colpo per il Milan femminile: in arrivo dalla Germania Merle Luise Kirschstein. Rinforzo di enorme prospettiva

Colpo in prospettiva del Milan femminile che dopo aver chiuso per Giorgia Miotto e Nina Stapelfeldt, ha trovato l’accordo anche per Merle Luise Kirschstein, giovane classe 2002 proveniente dal Turbine Potsdam.

In questi giorni, stando a quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, la giocatrice sarebbe già stata nella sede rossonera (e avrebbe già conosciuto anche Paolo Maldini), accompagnata dai suoi agenti (Jasmina Covic e un suo collaboratore) della Women’s Football Agency.