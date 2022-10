Dopo gli esami strumentali di oggi sono escluse lesioni per i due giocatori del Milan Sergino Dest e Brahim Diaz

Può tirare un sospiro di sollievo Stefano Pioli. Gli esami strumentali di oggi hanno infatti escluso lesioni per Sergino Dest e Brahim Diaz, usciti per infortunio nel match di ieri tra Milan e Monza.

Domani giornata decisiva per capire se potranno essere convocati per la gara contro la Dinamo Zagabria. Lo spagnolo sembra avere qualche chance in più.