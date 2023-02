MN24 – Maignan in gruppo anche oggi: domani si decide per l’Atalanta

Come appreso dalla nostra redazione, Mike Maignan ha svolto anche oggi l’intero allenamento in gruppo con la squadra: domani giorno decisivo

Ottime notizie in casa Milan per quanto riguarda Mike Maignan. Come appreso dalla nostra redazione, dopo quello di ieri anche oggi il portiere francese ha svolto l’allenamento interamente con il gruppo.

Domani sarà la giornata decisiva decisiva per capire se il francese potrà essere a disposizione di Pioli per la sfida contro l’Atalanta.