Pioli Milan, l’INDISCREZIONE è da non credere! Può finire lì, De Laurentiis beffato?

Pioli-Milan, indiscrezione incredibile sul futuro del tecnico: non c’è solo il Napoli! Il Bologna in forte pressing

Dalle colonne di sportitalia.it, Gianluigi Longari ha dato un clamoroso aggiornamento sul futuro di Stefano Pioli, tecnico del Milan:

PAROLE – «L’impressione diffusa è che una decisione verrà resa nota (dunque non presa) solo al termine della stagione in corso, quando cioè si arriverà alla separazione con Stefano Pioli che resta comunque legato ai rossoneri da un altro anno di contratto. Non che al tecnico dello scudetto manchino le alternative, per carità, perchè oltre al corteggiamento del Napoli del quale abbiamo avuto modo di raccontare ormai diverso tempo fa con Alfredo Pedullà, va segnalato l’apprezzamento concreto anche da parte del Bologna di Sartori che per l’allenatore del Milan nutre una stima smisurata».