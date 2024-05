Infortunio Maignan, CLAMOROSA ipotesi sul portiere! Pioli spiazzato, cosa può succedere

Infortunio Maignan, clamorosa ipotesi sul tavolo: per il portiere francese la stagione potrebbe essere già finita

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani sera contro il Cagliari toccherà ancora a Marco Sportiello difendere i pali della porta del Milan.

Maignan non ha ancora recuperato infatti dal problemino muscolare accusato prima della Juve ma sul portiere francese sta prendendo piede uno scenario clamoroso: anche se dovesse recuperare per una delle ultime partite della stagione, Maignan potrebbe già aver finito la propria stagione in rossonero per non rischiare contrattempi in vista dell’Europeo con la Francia.