MN24- Infortunio Origi: le ultime sulle condizioni del belga

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per l’allenamento in vista del Chelsea. Lavoro in parte personalizzato e parte in gruppo per Origi

🚨Allenamento #Milan: oggi lavoro personalizzato per #TheoHernandez, mentre Divock #Origi ha svolto parte della seduta in gruppo e parte personalizzato 🔴⚫️ pic.twitter.com/aCrZPeFyrd — Daniele Grassini (@DaniGrassini) October 2, 2022

Come raccolto dalla nostra redazione lavoro in parte personalizzato e parte in gruppo per Origi