Sospiro di sollievo per Davide Calabria dopo l’infortunio di ieri sera contro la Lazio: per il terzino solo una botta

Come appreso dalla nostra redazione, buone notizie sul fronte Davide Calabria.

Per il terzino, infortunatosi ieri sera in Lazio-Milan, si tratta solo di una forte contusione. Il classe ’96 sarà dunque regolarmente e disposizione di Pioli per la gara di domenica contro il Sassuolo.