MN24 – Infortunio Bennacer, l’algerino non rientra subito a Milanello: le condizioni del centrocampista

Infortunio Bennacer, l’algerino non rientra subito a Milanello: le condizioni del centrocampista rossonero e il motivo dell’abbandono del ritiro dell’Algeria. I dettagli

Come raccolto dalla redazione di Milannews24, Ismael Bennacer ha lasciato in anticipo il ritiro dell’Algeria a causa di alcuni fastidi fisici non meglio specificati.

Il centrocampista rossonero, attualmente, sta osservando dei giorni di riposo e riprenderà gli allenamenti a inizio settimana a Milanello, dove le sue condizioni verranno monitorate giornalmente. In dubbio anche la sua presenza nella sfida di campionato contro la Fiorentina.