MN24 – Il Milan Primavera si gode Zeroli: dall’estero lo osservano

Kevin Zeroli sempre più fondamentale nel Milan Primavera. Il classe 2005 brilla e osservatori dall’estero mettono gli occhi su di lui

Il Milan Primavera si gode la crescita di Kevin Zeroli. Il centrocampista classe 2005 brilla con l’Under 19 rossonera. Suo il gol decisivo che permette ai ragazzi di Ignazio Abate di eliminare il Rukh Lviv e volare ai quarti di finale di Youth League.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, proprio nel match di oggi due osservatori di club inglesi e tedeschi sarebbero stati presenti sulle tribune del PUMA House of Football per osservarlo da vicino. Un segnale che testimonia quanto il giocatore sia apprezzato anche in ambito internazionale. Il club rossonero per ora se lo tiene stretto, ma andrà blindato quanto prima anche mettendo in conto possibilità di un inserimento in prima squadra.