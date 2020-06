MN24 – Ieri Calabria e Lucci a Casa Milan: ecco di cosa si è discusso

Ieri incontro di un’ora a mezza a Casa Milan tra Calabria, l’agente Lucci, Massara e Paolo Maldini: ecco di cosa si è discusso

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato dell’incontro, durato circa un’ora e mezza, tra Davide Calabria, il suo agente Alessandro Lucci e la dirigenza rossonera a Casa Milan. Il terzino italiano ha voluto fare il punto sul proprio destino considerando il poco utilizzo fattone da Pioli nelle ultime settimane.

Superato attualmente da Andrea Conti sulla corsia di destra nelle gerarchie dello staff tecnico milanista, Calabria ha un contratto in scadenza nel 2022 e tanta voglia di poter giocare con continuità come espresso ieri a Massara e Maldini. Il Milan non ha escluso la possibilità di una cessione in estate (Fiorentina e Siviglia i club interessati) ma lascerà partire il giocatore solo al giusto prezzo: 10-15 milioni di euro.