MN24 – Ibrahimovic a Linate: lo svedese è rientrato a Milano VIDEO

Lo svedese era rientrato in Svezia dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Stefano Pioli e dopo pranzo è tornato in Italia

Con l’occasione della domenica di riposo concessa da Stefano Pioli dopo la sfida contro il Monza, Zlatan Ibrahimovic ha fatto ritorno in patria per passare una giornata in famiglia.

Quest’oggi, poco dopo pranzo, lo svedese è rientrato a Milano, tramite il consueto scalo per voli privati dell’aeroporto di Linate per essere di nuovo a disposizione della squadra. Questo il nostro video esclusivo del rientro in Italia: