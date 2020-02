MN24 – Gabbia: «Ho sempre visto San Siro come un sogno, ora guardiamo già alla Fiorentina» VIDEO

Il giovane difensore rossonero Matteo Gabbia ha commentato il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato ai nostri microfoni della vittoria del Milan di questa sera contro il Torino. Queste le sue parole:

Sulla partita – «Sono molto contento per me e per la squadra. E’ stata una partita importantissima, dobbiamo cercare di continuare su questa strada. Sono felice e domani tornerò a lavorare al 100%»

Sul momento che doveva arrivare – «Ho sempre visto San Siro come un sogno e sono felicissimo. In tutti i giorni di allenamento mi sforzo per farmi trovare pronto. Ringrazio i miei compagni e lo staff»

Su Pioli – «Mi ha spiegato gli ultimi concetti tattici e mi ha detto di star tranquillo. Mi aiuta tanto e lo ringrazio»

Sul settore giovanile del Milan – «Il settore giovanile mi ha aiutato perché ci sono delle persone competenti. Ringrazio tutte le persone che ho avuto in questo percorso al Milan. Ora però bisogna tenere i piedi per terra e guardare già a sabato».