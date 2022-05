Ecco le condizioni di Codina e perché non ha giocato nel match contro la Juventus

Ecco di seguito le condizioni di Codina e perché non ha giocato il match tra Milan e Juventus femminile:

Codina aveva già un problema alla caviglia, nel derby ha giocato ma non era al 100% infatti è uscita per infortunio. Oggi ha preso un altro pestone, ha provato ma non ce l’ha fatta.