MN24 – Brahim Diaz lascia Casa Milan VIDEO

Brahim Diaz ha lasciato Casa Milan in questi istanti, si aspetta solo l’annuncio ufficiale per diventare un nuovo giocatore rossonero

Brahim Diaz è appena uscito in questi istanti da Casa Milan. Il giocatore proveniente dal Real Madrid ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club rossonero per almeno un anno, nella speranza che tra le due società si trovi in futuro un’intesa anche per una possibile permanenza maggiore.

Il centrocampista offensivo spagnolo nelle prossime ore si unirà dunque al resto della squadra per preparare al meglio la stagione.