MN24 – Birkner (Kicker): «Il Milan non seguirà più Szoboszlai, era un’idea di Rangnick»

Oliver Birkner ci ha rivelato come il Milan non abbia più intenzione di seguire Szoboszlai dopo la trattativa sfumata con Rangnick

Abbiamo contattato in esclusiva Oliver Birkner, giornalista corrispondente in Italia per il noto quotidiano tedesco Kicker. Tra le dichiarazioni rilasciate, evidenziamo ora quelle relative all’interesse rossonero per Dominik Szoboszlai:

«Szobozslai non verrà cercato. Era un’idea di Rangnick. Sono sicuro che Maldini e Pioli cercheranno altri giocatori. Seguiranno la loro strada, che se prima è stata a lungo criticata, adesso sta portando i suoi frutti».