Il Milan si è ritrovato quest’oggi a Milanello per l’allenamento mattutino. Buone notizie per Pioli, Saelemaekers torna in gruppo.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il belga è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni anche se parzialmente in gruppo.