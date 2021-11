Mirante sta bene: ecco che cosa filtra da Milanello su di lui

Antonio Mirante sta bene. Da Milanello fanno sapere che il portiere è abile e arruolabile. Ecco quindi le sue condizioni e possibili chance

Il Milan trova un elemento in più da aggiungere al proprio arco, che inizia a rimpolparsi di alternative davvero valide. Dopo il primo mese di allenamento per recuperare la forma, anche Antonio Mirante può dirsi pronto per giocare.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, il portiere ha trovato il ritmo ideale durante gli allenamenti quotidiani a Milanello, certificando il raggiungimento di uno stato di forma più che sufficiente per poter ritornare in campo. Tatarusanu resta davanti, ovviamente, ma non è da escludere che nelle prossime partite, visti gli impegni ravvicinati, anche Mirante potrà avere modo di giocare le proprie carte.