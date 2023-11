Miranda Milan, pronta l’offerta per il terzino: le cifre

Juan Miranda è l’obiettivo numero uno per il calciomercato del Milan per quanto riguarda il ruolo da terzino sinistro

Il Milan è pronto a fare sul serio per Juan Miranda, dopo averlo messo nella lista dei desideri già in estate. Il terzino sinistro del Betis Siviglia, col contratto in scadenza a fine anno, è l’obiettivo numero uno dei rossoneri per il calciomercato.

Come fa sapere Calciomercato.com, il club rossonero ha pronta l’offerta per gli spagnoli: 3 milioni di euro per averlo già a gennaio.