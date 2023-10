Miranda Milan: possibile novità per il trasferimento in rossonero, lo scenario

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Miranda. Il giocatore piace ai rossoneri e in tal senso potrebbe esserci una novità in vista

Novità in vista. Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Miranda. Il giocatore piace ai rossoneri e in tal senso potrebbe esserci una svolta per il mercato di gennaio:

secondo TMW il tentativo per Miranda potrebbe arrivare anche a gennaio offrendo 4-5 milioni al Betis, anticipando così di sei mesi l’arrivo del difensore, dando una soluzione in più a Pioli che, attualmente, ha solo il giovane Bartesaghi come alternativa.